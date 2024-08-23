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Захарова отреагировала на признание США в одобрении ударов по России

Официальный представитель МИД РФ уверена, что Вашингтон позже признается и в других преступлениях.
Сергей Лебедев 2024-08-23 14:45:31
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

То, что Соединенные Штаты разрешают киевскому режиму использовать американское оружие для терактов на территории России, уже давно известно. Недавнее признание Пентагона ничего не меняет, просто теперь это сказано в открытую. Об этом «Звезде» заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Дипломат выразила уверенность, что далее Вашингтон признается в массовых коррупционных схемах на поставках оружия и выкачке ресурсов с Украины.

«Я думаю, через какое-то время американские конгрессмены будут говорить открыто и о том, что воровали вместе с Зеленским и Порошенко. Через все эти "бурисмы", все эти бесконтрольные поставки вооружений, которые тоже были частью колоссальной коррупционной схемы. Думаю, что не за горами и эти признания», - сказала Мария Захарова.

Накануне официальный представитель Пентагона Сабрины Сингх заявила, что США разрешили Украине использовать американское оружие для нападения на Курскую область. По ее словам, подходы Вашингтона позволяют Киеву совершать удары по приграничным регионам.

Напомним, 6 августа ВСУ атаковали приграничные районы Курской области. Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении украинских сил, а также техники и вооружения, в том числе иностранного производства.

#сша #Киев #Мария Захарова #Пентагон #Вашингтон #МИД России #наш эксклюзив #признания
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