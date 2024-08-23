Боррель признал, что ЕС является частью конфликта на Украине

ЕС стал «частью конфликта» на Украине, но при этом не является стороной военных действий. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая на международной конференции по безопасности в Испании.
«Мы не являемся стороной в войне, но мы - часть конфликта. И то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность», - признался он.
Ранее Жозеп Боррель заявлял, что Европа поддерживает киевский режим не из-за любви к украинцам. По его словам, Запад преследует собственные цели.
Глава евродипломатии также отмечал, что США являются надежным глобальным игроком, который помогает своим союзникам.
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