ЕС стал «частью конфликта» на Украине, но при этом не является стороной военных действий. Об этом заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, выступая на международной конференции по безопасности в Испании.

«Мы не являемся стороной в войне, но мы - часть конфликта. И то, как этот конфликт разрешится, повлияет на мир и нашу безопасность», - признался он.

Ранее Жозеп Боррель заявлял, что Европа поддерживает киевский режим не из-за любви к украинцам. По его словам, Запад преследует собственные цели.

Глава евродипломатии также отмечал, что США являются надежным глобальным игроком, который помогает своим союзникам.