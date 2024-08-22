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ФСБ завела дела на журналистов США и Украины после репортажа из Суджи

Ранее фигурантами аналогичного уголовного дела стали итальянские журналисты. Им грозит до пяти лет лишение свободы.
Ирина Егорова 2024-08-22 12:06:16
© Фото: Elena MayorovaGlobal Look Press, Global Look Press

Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовные дела в отношении еще трех иностранных журналистов, которые незаконно пересекли госграницу для съемок репортажей в Суджи Курской области. Об этом сообщает «360» со ссылкой на ФСБ.

«<...>в отношении американского журналиста Ника Пейтона Уолша и украинских корреспондентов Боровик Олеси Николаевны и Буцко Дианы Владимировны», - уточнили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 322 УК РФ. Им грозит до 5 лет тюрьмы.

Ранее фигурантами аналогичного уголовного дела стали итальянские журналисты - Симони Трайни и Стефани Баттистини. Вместе с боевиками они добрались до Суджи, где перемещались по российскому городу в сопровождении вражеской армии, наносившей удары по домам местных жителей. Также они взяли интервью у одного из националистов, на одежде которого имелась нацистская символика -  название дивизии CC «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер», свастика, руны, железный крест и голова орла.

#Украина #сша #ФСБ #срок #тюрьма #Уголовное дело #журналисты #Пересечение границы
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