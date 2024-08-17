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Против снявших репортаж в Судже иностранных журналистов возбудили дело

ФСБ возбудила дело в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини.
Мария Зайцева 2024-08-17 17:30:08
© Фото: Александр Кондратюк, РИА Новости

Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые ранее сняли репортаж в Судже в Курской области. Об этом следует из официального сообщения ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 322 УК РФ, подразумевающей незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации группой лиц.

«Проводится правовая оценка распространенных в СМИ материалов, свидетельствующих о нахождении на территории российского пункта пропуска Суджа иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.

Журналисты в репортаже сообщали о боевых действиях, брали интервью у украинских военных и местных жителях.

В МИД России в связи с этим вызвали посла Италии Чечилию Пиччони, ему выразили решительный протест. Отмечается, что действия журналистов нарушили грубейшим образом российское законодательство и элементарные правила журналистской этики.

#Россия #италия #ФСБ #Курская область #Уголовное дело #журналисты #Пересечение границы #Суджа
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