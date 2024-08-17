Против снявших репортаж в Судже иностранных журналистов возбудили дело

Федеральная служба безопасности РФ возбудила уголовное дело в отношении иностранных журналистов Симони Трайни и Стефани Баттистини, которые ранее сняли репортаж в Судже в Курской области. Об этом следует из официального сообщения ведомства.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 322 УК РФ, подразумевающей незаконное пересечение государственной границы Российской Федерации группой лиц.

«Проводится правовая оценка распространенных в СМИ материалов, свидетельствующих о нахождении на территории российского пункта пропуска Суджа иностранного корреспондента Ника Пейтона Уолша, по результатам которой будет принято процессуальное решение», - говорится в сообщении.

Журналисты в репортаже сообщали о боевых действиях, брали интервью у украинских военных и местных жителях.

В МИД России в связи с этим вызвали посла Италии Чечилию Пиччони, ему выразили решительный протест. Отмечается, что действия журналистов нарушили грубейшим образом российское законодательство и элементарные правила журналистской этики.