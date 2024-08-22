В Чикаго прошел национальный съезд Демократической партии

Мягкая сила Демократической партии США - топовые музыканты, диджеи и звезды телевидения, к примеру, легенда американских ток-шоу Опра Уинфри, разогревают публику перед выступлением хедлайнеров. За пределами арены United Center свой перфоманс: только за последние сутки полиция получила с десяток звонков с предупреждениями о минировании - среди адресов и четыре гостиницы, где проживают делегаты съезда. Обстановку продолжают раскачивать и пропалестинские активисты.

Что бы там не выкрикивали о Харрис протестующие - на репутацию уже официального кандидата в президенты это не повлияло. В штабе демократов объявили общую сумму сборов на предвыборную кампанию - больше миллиарда долларов. Спонсоров привлекают своей мотивационной речью партийные тяжеловесы: премия за самый трогательный выход на сцену по праву ушла действующему президенту Джо Байдену.

Компанию ему составили Нэнси Пелоси, чета Клинтонов и чета Обама. Для 44-ого президента это едва ли не испытание: публично присягнуть нежеланному для себя кандидату все же пришлось.

«У нас есть шанс проголосовать за кандидата, которая потратила всю свою жизнь, чтобы предоставить людям те же возможности, которые ей подарила Америка. За ту, кто видит вас и слышит вас. И будет просыпаться каждое утро, чтобы бороться за вас. Следующий президент США - Камала Харрис!», - сказал бывший глава государства Барак Обама.

В день выступлений Мишель и Барака Обама - Камала Харрис уехала из Чикаго. Свое назначение в кандидаты решила отметить на арене в Милуоки, той самой, где проходил съезд республиканцев и где о своем выдвижении официально объявил экс-президент США Дональд Трамп. Соперник отвечает зеркально и проводит встречу с избирателями в Северной Каролине - штате, который более ста лет именует себя твердым демократическим югом. Впервые со дня стрельбы в Батлере Трамп выступает под открытым небом перед большой аудиторией - перед ним пуленепробиваемое стекло. Тема покушения была и остается лейтмотивом его избирательной кампании. А чтобы усилить эффект «бесстрашия» перед соперниками - покидает пределы защитных рамок и выходит к народу.

«Если товарищ Камала победит в ноябре этого года, Третья мировая война почти неизбежна... Дамы и господа, у нас кончились боеприпасы. И вы знаете почему. Мы раздали их Украине и другим странам. Мы раздали им все. У нас пустота на складах», - заявил Трамп.

Это одна из обвинительных концепций, которой придерживаются республиканцы. В том, что демократы развалили американскую армию, а США могут столкнуться с «невиданными угрозами», в случае если Харрис станет президентом, уверен и сенатор Майкл Уолтц.

«Мир находится в полном хаосе. Это не первый день Камалы Харрис, идет уже ее четвертый год. И все это время она принимала отвратительные решения. Всполохнул Ближний восток; Китай в боевой готовности, выступающий против наших союзников и рассылающий шары-шпионы в США; самая масштабная война в Европе со времен Второй мировой. И мне непонятно, чем они гордятся», - прокомментировал Уолтц.

Гордятся демократы социальной инклюзивностью своего кандидата - не только первая женщина, которая может занять овальный кабинет, но к тому же азиатского и африканского происхождения. Последнее стало поводом сомнений в легитимности ее участия в выборах: в Сети появилась публикация якобы со свидетельством рождения Харрис - выдано социальным органом Ямайки. Согласно конституции, президентом может стать исключительно рожденный в США.

Впрочем на сайте Белого дома в разделе биографии Харрис другая информация - родилась в Окленде, штат Калифорния. Город, к слову, где почти половина населения - афроамериканцы. На них Камала делает большую ставку, а внушительную часть «белых» на себя возьмет кандидат в вице-президенты с традиционной европейской внешностью Тим Уолц. В четверг 22 августа состоялся заключительный день съезда, и во всю шла торговля «сувениркой» от демпартии: значки и брелки по 15 долларов, футболки с лицом фаворита или перечеркнутым Трампом за 35 - не имеют ничего общего с представленным Харрис грандиозным экономическим планом по борьбе с бедностью.