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Трамп заявил, что в США не осталось боеприпасов из-за помощи Украине

В начале августа Вашингтон одобрил 63-ий пакет вооружений на $125 миллионов для Украины.
Елизавета Кондрикова 2024-08-22 00:34:08
© Фото: Ron Sachs - Cnp For Ny Post, Keystone Press Agency Globallookpress

В США не осталось боеприпасов, а оружейные склады пусты, так как Вашингтон раздал все своим союзникам, в том числе Украине, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

«У нас нет боеприпасов сейчас... И вы знаете, почему: мы раздали Украине и в другие места. У нас пустота на складах», - сказал он, выступая перед сторонниками в Северной Каролине.

Напомним, в начале августа Пентагон США выделил Украине 63-ий пакет вооружений на $125 миллионов. В него вошли ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, радары многоцелевого назначения, сообщили в американском Министерстве обороны.

Ранее также стало известно о том, что США одобрили продажу Израилю истребителей F-15 и другой техники. В Пентагоне заверили, что эта продажа «не нарушит базовый баланс военных сил в регионе».

 

#Украина #сша #Дональд Трамп #помощь Украине #военные склады
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