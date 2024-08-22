Трамп заявил, что в США не осталось боеприпасов из-за помощи Украине

В США не осталось боеприпасов, а оружейные склады пусты, так как Вашингтон раздал все своим союзникам, в том числе Украине, заявил кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп.

«У нас нет боеприпасов сейчас... И вы знаете, почему: мы раздали Украине и в другие места. У нас пустота на складах», - сказал он, выступая перед сторонниками в Северной Каролине.

Напомним, в начале августа Пентагон США выделил Украине 63-ий пакет вооружений на $125 миллионов. В него вошли ракеты Stinger, боеприпасы для HIMARS, 155-мм и 105-мм артиллерийские боеприпасы, радары многоцелевого назначения, сообщили в американском Министерстве обороны.

Ранее также стало известно о том, что США одобрили продажу Израилю истребителей F-15 и другой техники. В Пентагоне заверили, что эта продажа «не нарушит базовый баланс военных сил в регионе».