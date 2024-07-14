Трамп рассказал о первых минутах после покушения

Экс-хозяин Белого Дома и кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп спустя нескольких часов после покушения на себя прокомментировал произошедшее. Он поблагодарил Секретную службу США и правоохранительные органы за «оперативный ответ на стрельбу», произошедшую в Батлере, штат Пенсильвания. Далее Трамп выразил соболезнования семье погибшего зрителя и пожелал здоровья тяжело раненому человеку.

Также он вспомнил о первых минутах после ранения.

«В меня попала пуля, которая пробила верхнюю часть моего правого уха. Я сразу понял, что что-то не так, так как услышал свистящий звук, выстрелы и сразу почувствовал, как пуля рвет кожу. Произошло сильное кровотечение, и тогда я понял, что происходит», - написал он в посте на сайте Truth Social.

Напомним, что в ходе выступления Трампа раздались несколько глухих выстрелов, кандидат в президенты прервал свою речь и упал на землю, держась за ухо. После чего к нему подбежала охрана и вывели с трибуны. На кадрах видно, что у Трампа окровавлено правое ухо.

Предполагаемый стрелок ликвидирован. Он стрелял с крыши соседнего здания. Президент США Джо Байден осудил стрельбу на митинге и сказал, что он рад, что Трамп жив.