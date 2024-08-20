Пропалестинских активистов вывели со съезда демократов в Чикаго

Полиция и служба безопасности США вывели группу пропалестинских активистов с общенационального съезда Демократической партии в Чикаго, после того как они попытались сорвать выступление кандидата на пост вице-президента страны Тима Уолца.

Протестовавшие шли без наручников и не оказывали сопротивления, пишет агентство РИА Новости. Помимо полиции их также сопровождали волонтеры, демонстрантов полностью вывели с территории, где проходит съезд.

Ранее сегодня пропалестинские активисты попытались помешать выступлению Уолца на сессии по проблемам женщин.

Ранее в Чикаго прошла демонстрация в поддержку Палестины. На улицы города вышли тысячи людей, они в том числе пытались пролезть через ограждение к площадке, где собирается съезд демпартии. За ними также следовали правоохранители, которые следили за правопорядком в ходе демонстрации.