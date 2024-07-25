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NYP: Обама не верит в возможную победу Харрис над Трампом

Бывший глава США не поддержал возможное выдвижение Харрис в кандидаты в президенты страны от демократов.
Елизавета Кондрикова 2024-07-25 03:33:58
© Фото: Saquan Stimpson - CNP, Consolidated News Photos Globallookpress

Бывший президент США Барак Обама не поддержал возможное выдвижение вице-президента страны Камалы Харрис в кандидаты на ноябрьских выборах главы государства от Демократической партии. Об этом сообщает New York Post со ссылкой на источник, близкий к семье действующего президента Джо Байдена.

«Обама очень расстроен, потому что знает, что она не сможет победить. Обама знает, что она просто некомпетентна», - цитирует издание RT.

В публикации отмечается, что источник не возлагает больших надежд на теледебаты Харрис с кандидатом от республиканцев Дональдом Трампом, которые состоятся 10 сентября. По его словам, Харрис не может вести дебаты.

Ранее Обама подчеркивал, что в ближайшее время стране придется плыть по «неизведанным водам». Он поблагодарил Байдена за патриотизм, но не стал поддерживать вице-президента.

К данному моменту все 50 председателей отделений Демократической партии поддержали кандидатуру Харрис. В том числе о своей поддержке заявили бывший президент Билл Клинтон и Хиллари Клинтон, занимавшая пост госсекретаря при Бараке Обаме.  

#сша #Дональд Трамп #выборы в США #Барак Обама #Демократическая партия #Камала Харрис
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