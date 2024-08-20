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Кадыров доложил Путину о резерве в десятки тысяч бойцов в Чечне

Глава Чечни сообщил, что республика уже направила в зону СВО более 47 тысяч бойцов.
Владимир Рубанов 2024-08-20 23:55:03
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

В Чечне сформирован резерв из нескольких десятков тысяч обученных и оснащенных бойцов, заявил глава республики Рамзан Кадыров Владимиру Путину в ходе рабочей встречи в Грозном. По его словам, они готовы выехать в зону специальной военной операции.

Кадыров сообщил, что республика уже направила в зону СВО более 47 тысяч бойцов, в том числе около 19 тысяч добровольцев. Все они прошли подготовку в Российском университете спецназа.

Направляемых на спецоперацию людей экипируют всей необходимой амуницией и спецтехникой за счет фонда имени Ахмата-Хаджи, добавил глава Чечни. Кроме того, Фонд направил для жителей освобожденных территорий больше 26 тысяч тонн гуманитарной помощи.

Президент России проводит рабочую поездку по регионам Северного Кавказа. Путин посетил Кабардино-Балкарию, Северную Осетию, встретился с матерями жертв теракта в бесланской школе и посетил Российский университет спецназа в Гудермесе.

В Чечне Рамзан Кадыров и муфтий республики, председатель духовного управления мусульман Салах Межиев, вручили главе государства знак и удостоверение почетного гражданина Чечни, сообщает ТАСС.

#Чеченская республика #Владимир Путин #Кабардино-Балкария #северный кавказ #чечня #Рамзан Кадыров #Добровольцы #Северная Осетия #СВО
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