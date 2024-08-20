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Путин посетил Российский университет спецназа в Гудермесе

Путин пообщался с добровольцами, проходящими подготовку в Российском институте спецназа, осмотрел экипировку бойцов и трофейное оружие.
Ян Брацкий 2024-08-20 21:47:28
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Чечню посетил Российский университет спецназа в Гудермесе. Главе государства рассказали о работе учебного заведения и центра подготовки, а также продемонстрировали трофейное оружие, захваченное нашими бойцами в зоне военной спецоперации.

Кроме того, глава государства пообщался в добровольцами, проходящими подготовку в институте. Они готовятся в ближайшее время отправиться на линию боевого соприкосновения в зоне СВО. Президенту продемонстрировали образцы экипировки, которую используют бойцы.

Чечня стала третьим северокавказским регионом, который президент посетил сегодня. До этого Путин успел побывать в Кабардино-Балкарии, где посетил садоводческий комплекс и в Северной Осетии, где принял участие в траурных мероприятиях по случаю скорой годовщины трагедии 2004 года в Беслане.

#Путин #чечня #Президент #Добровольцы #СВО #Российский институт спецназа
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