Путин посетил Российский университет спецназа в Гудермесе

Президент Владимир Путин в рамках рабочей поездки в Чечню посетил Российский университет спецназа в Гудермесе. Главе государства рассказали о работе учебного заведения и центра подготовки, а также продемонстрировали трофейное оружие, захваченное нашими бойцами в зоне военной спецоперации.

Кроме того, глава государства пообщался в добровольцами, проходящими подготовку в институте. Они готовятся в ближайшее время отправиться на линию боевого соприкосновения в зоне СВО. Президенту продемонстрировали образцы экипировки, которую используют бойцы.

Чечня стала третьим северокавказским регионом, который президент посетил сегодня. До этого Путин успел побывать в Кабардино-Балкарии, где посетил садоводческий комплекс и в Северной Осетии, где принял участие в траурных мероприятиях по случаю скорой годовщины трагедии 2004 года в Беслане.