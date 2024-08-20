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Путин прибыл с рабочей поездкой в Кабардино-Балкарию

В последний раз Путин посещал КБР в ноябре 2019 года.
Ирина Егорова 2024-08-20 12:11:25
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент РФ Владимир Путин впервые с 2019 года прибыл в Кабардино-Балкарию в рамках рабочей поездки по СКФО.

Он посетил садоводческое хозяйство, специализирующееся на производстве и переработке плодоовощной продукции, прежде всего из яблок.

Президента сопровождают глава Кабардино-Балкарской республики Казбек Коков, полпред и президента в СКФО Юрий Чайка и министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Накануне российский лидер был с двухдневным государственным визитом в Баку, где встретился со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым.

#Путин #Кабардино-Балкария #скфо #поездка #Нальчик
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