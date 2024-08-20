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Путин встретился с жителями Владикавказа

На встрече с президентом жители Владикавказа жали руки главе государства и обращались к нему с личными просьбами.
Ян Брацкий 2024-08-20 18:47:22
© Фото: ТРК «Звезда» © Видео: ТРК «Звезда»

Президент Российской Федерации Владимир Путин вышел к жителям Владикавказа, которые ждали его в центре города у здания республиканской администрации.

Главе государства жали руки, просили о совместном фото, кто-то обращался с личными просьбами. Некоторое время президент стоял в толпе людей, после чего кортеж российского лидера покинул центр города под аплодисменты.

Ранее Владимир Путин встретился с матерями жертв террористического акта 2004 года в школе №1 города Беслана. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших, а до этого возложил цветы к мемориалу.

Также президент посетил мемориальный комплекс «Город ангелов». Там похоронены большинство жертв теракта в школе Беслана. Путин возложил цветы к «Древу скорби».

#Россия #Путин #Кремль #Президент #владикавказ
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