Путин встретился с жителями Владикавказа

Президент Российской Федерации Владимир Путин вышел к жителям Владикавказа, которые ждали его в центре города у здания республиканской администрации.

Главе государства жали руки, просили о совместном фото, кто-то обращался с личными просьбами. Некоторое время президент стоял в толпе людей, после чего кортеж российского лидера покинул центр города под аплодисменты.

Ранее Владимир Путин встретился с матерями жертв террористического акта 2004 года в школе №1 города Беслана. Президент выразил соболезнования родным и близким погибших, а до этого возложил цветы к мемориалу.

Также президент посетил мемориальный комплекс «Город ангелов». Там похоронены большинство жертв теракта в школе Беслана. Путин возложил цветы к «Древу скорби».