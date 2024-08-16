МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

«Искандер-М» уничтожили еще два ЗРК Patriot в Днепропетровской области

Ракетчики «Искандер-М» уничтожили пятую за вечер пусковую установку ЗРК Patriot в Днепропетровской области.
2024-08-16 23:46:57
© Фото: Минобороны России © Видео: Минобороны России

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» ликвидировал еще два ЗРК Patriot. Пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса располагались в Днепропетровской области Украины. Об уничтожении западного вооружения сообщило Минобороны РФ.

«Средствами разведки была вскрыта позиция дивизиона ЗРК Patriot в районе н.п. Любимовка Днепропетровской области», - указала пресс-служба ведомства.

Уточняется, что вскрытую российскими разведчиками позицию настиг мощный удар «Искандера». Таким образом, эти установки стали четвертой и пятой в списке уничтоженных российскими ракетчиками за вечер 16 августа. Также удалось уничтожить радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

Прежде под Днепропетровском ОТРК «Искандер-М» полностью уничтожил две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационную станцию (РЛС) AN/MPQ-65, а также Су-24 ВСУ перед вылетом с аэродрома «Днепр», там же сдетонировали и крылатые ракеты Storm Shadow.

Кроме того, этим же вечером расчет «Искандера» ликвидировал немецкую живую силу ВСУ и пусковую установку IRIS-T в Сумской области, и там же ЗРК С-125 украинских вооруженных сил. Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России поразил его ракетой Х-35 около поселка Рябина.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.

#Минобороны РФ #ВС РФ #Искандер-М #спецоперация #зрк patriot #Днепропетровская область
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 