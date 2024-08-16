«Искандер-М» уничтожили еще два ЗРК Patriot в Днепропетровской области

Оперативно-тактический ракетный комплекс «Искандер-М» ликвидировал еще два ЗРК Patriot. Пусковые установки американского зенитного ракетного комплекса располагались в Днепропетровской области Украины. Об уничтожении западного вооружения сообщило Минобороны РФ.

«Средствами разведки была вскрыта позиция дивизиона ЗРК Patriot в районе н.п. Любимовка Днепропетровской области», - указала пресс-служба ведомства.

Уточняется, что вскрытую российскими разведчиками позицию настиг мощный удар «Искандера». Таким образом, эти установки стали четвертой и пятой в списке уничтоженных российскими ракетчиками за вечер 16 августа. Также удалось уничтожить радиолокационную станцию AN/MPQ-65.

Прежде под Днепропетровском ОТРК «Искандер-М» полностью уничтожил две пусковые установки ЗРК Patriot и радиолокационную станцию (РЛС) AN/MPQ-65, а также Су-24 ВСУ перед вылетом с аэродрома «Днепр», там же сдетонировали и крылатые ракеты Storm Shadow.

Кроме того, этим же вечером расчет «Искандера» ликвидировал немецкую живую силу ВСУ и пусковую установку IRIS-T в Сумской области, и там же ЗРК С-125 украинских вооруженных сил. Истребитель-бомбардировщик Су-34 ВКС России поразил его ракетой Х-35 около поселка Рябина.

Материал подготовили Марина Крижановская и Николай Баранов.