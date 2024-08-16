«Искандеры» уничтожили ЗРК Patriot в Днепропетровской области

Российский расчет ОТРК «Искандер-М» уничтожил ЗРК Patriot в Днепропетровской области. Кадры показало Министерство обороны России.

Средства разведки вскрыли позицию украинского дивизиона зенитно-ракетного комплекса Patriot в районе населенного пункта Желобок. После этого был нанесен удар оперативно-тактическим комплексом.

«В результате ракетного удара полностью уничтожены две пусковые установки ЗРК "Patriot" и радиолокационная станция "AN/MPQ-65"», - сообщили в МО РФ.

Ранее «Искандер» уничтожил Су-24 ВСУ перед вылетом с аэродрома «Днепр». На опубликованных российским оборонным ведомством кадрах видно, как удар был нанесен украинскому бомбардировщику во время подвеса ему крылатых ракет Storm Shadow.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.