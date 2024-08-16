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«Искандер» уничтожил Су-24 ВСУ перед вылетом с аэродрома «Днепр»

Удар был нанесен бомбардировщику Су-24 ВСУ во время подвеса ему крылатых ракет Storm Shadow.
2024-08-16 19:57:19
© Фото: Министерство обороны РФ © Видео: Министерство обороны РФ

Расчетом ОТРК «Искандер-М» был уничтожен бомбардировщик Су-24 ВСУ прямо перед вылетом с аэродрома «Днепр» в Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.

«Технический персонал осуществлял подвес авиационных средств поражения к пилонам самолета», - говорится в сообщении.

Ракетный удар был нанесен бомбардировщику во время подвеса ему крылатых ракет Storm Shadow.

Су-24 и авиационные средства поражения были уничтожены в результате удара.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов. 

#армия #Су-24 #аэродром #Искандер-М #ВСУ #Storm Shadow #Днепропетровская область
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