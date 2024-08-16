«Искандер» уничтожил Су-24 ВСУ перед вылетом с аэродрома «Днепр»

Расчетом ОТРК «Искандер-М» был уничтожен бомбардировщик Су-24 ВСУ прямо перед вылетом с аэродрома «Днепр» в Днепропетровской области. Об этом сообщает Министерство обороны России.
«Технический персонал осуществлял подвес авиационных средств поражения к пилонам самолета», - говорится в сообщении.
Ракетный удар был нанесен бомбардировщику во время подвеса ему крылатых ракет Storm Shadow.
Су-24 и авиационные средства поражения были уничтожены в результате удара.
Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.
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