ВКС России уничтожили ЗРК С-125 ВСУ в Сумской области

Воздушно-космические силы России уничтожили зенитный ракетный комплекс С-125 Украины в районе населенного пункта Рябина Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Удар по ЗРК был нанесен экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34.

«Удар наносился по разведанной цели управляемой ракетой Х-35», - говорится в сообщении.

В результате огневого воздействия ЗРК был полностью уничтожен.

Ранее российские войска в зоне проведения СВО поразили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.