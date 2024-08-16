МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Фильмы
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

ВКС России уничтожили ЗРК С-125 ВСУ в Сумской области

Удар наносился по разведанной цели управляемой ракетой Х-35.
2024-08-16 20:14:05
© Фото: Министерство обороны РФ © Видео: Министерство обороны РФ

Воздушно-космические силы России уничтожили зенитный ракетный комплекс С-125 Украины в районе населенного пункта Рябина Сумской области. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Удар по ЗРК был нанесен экипажем многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34.

«Удар наносился по разведанной цели управляемой ракетой Х-35», - говорится в сообщении.

В результате огневого воздействия ЗРК был полностью уничтожен.

Ранее российские войска в зоне проведения СВО поразили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-125.

Материал подготовили Мария Зайцева и Николай Баранов.

#Минобороны #армия #ВКС РФ #су-34 #ЗРК #С-125
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-35С. Экстремально опасный
2
Высшая школа ВДВ
3
«Альфа». 50 лет
4
С гиперзвуком в сторону США. Часть 2. На лодке
5
С гиперзвуком в сторону США. Часть 1. На фрегате
6
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
7
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
8
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
9
СВО. Трофеи
10
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Видео Поиск и меню 