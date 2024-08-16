Расчет «Искандера» уничтожил пусковую установку «IRIS-T» в Сумской области

Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер-М» Вооруженных сил России уничтожил пусковую установку ЗРК «IRIS-T» производства ФРГ в Сумской области. Кадры объективного контроля опубликовало Министерство обороны РФ.

Пусковую установку противника выявил оператор беспилотного летательного аппарата российских вооруженных сил. Зенитно-ракетный комплекс «IRIS-T» находился на подготовленной боевой позиции в районе населенного пункта Сенное. По обнаруженной позиции «Искандеры» нанесли ракетный удар.

«Средствами объективного контроля подтверждено уничтожение пусковой установки ЗРК "IRIS-T" и личный состав ВСУ, обслуживающий боевую машину комплекса», - сообщили в Минобороны РФ.

Ранее расчет «Искандера-М» уничтожил вражеский ЗРК Patriot в Днепропетровской области. Были поражены две пусковые установки и РЛС «AN/MPQ-65» в составе зенитно-ракетного комплекса.

До этого «Искандеры» поразили Су-24 ВСУ перед вылетом с аэродрома «Днепр». Удар был нанесен украинскому бомбардировщику во время подвеса ему крылатых ракет Storm Shadow.

Материал подготовили Игнат Далакян и Николай Баранов.