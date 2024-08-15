В США заявили, что армия Израиля достигла предела в секторе Газа

Израиль в борьбе с радикальным палестинским движением ХАМАС достиг предела своих ресурсов, теперь дальнейшее разрешение палестино-израильского конфликта возможно лишь при помощи дипломатии. При этом Тель-Авив получил возможность беспрепятственно перемещаться по всему сектору Газа. К такому выводу пришли журналисты газеты The New York Times, опираясь на мнение источников.

«Израильские силы теперь могут свободно перемещаться по всей Газе, а ХАМАС окровавлен и поврежден. Израиль разрушил или захватил важнейшие пути снабжения из Египта в Газу. Около 14 тысяч комбатантов в Газе были убиты или захвачены, заявили израильские военные в прошлом месяце», - сообщают авторы статьи.

К тому же, продолжили они, военнослужащие Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировали половину руководства бригад «Кассам» и военного крыла ХАМАС, среди которых лидеры - Мухаммед Дейф и Марван Исса.

При этом возвращение домой порядка 115 израильских заложников - живых и мертвых - остается одной из главных задач руководства еврейского государства. Отмечается, что эту цель нельзя достигнуть военным путем, считают американские и израильские чиновников.

В июне американские власти сообщали, на каких условиях может состояться сделка между Израилем и ХАМАС. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер отмечала, что есть шанс на возобновление режима прекращения огня, если палестинское руководство примет условия сделки, представленной президентом Джо Байденом.

В июле глава израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа, заявил, что ХАМАС должно принять условия Байдена. Озвученный в мае план президента США предусматривает прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов сектора Газа.