Глава «Моссада» заявил, что ХАМАС должно принять условия Байдена

Во время встречи в Катаре директор израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа сделал заявление о сделке по прекращению огня в секторе Газа.

По его словам, чтобы в этом плане можно было продвинуться, радикальному движению ХАМАС следует прекратить корректировать и принять рамочное соглашение, выдвинутое ранее президентом США Джо Байденом. Об этом он заявил, находясь на встрече с посредниками по урегулированию ситуации в секторе Газа.

«Послание Израиля: ХАМАС должен согласиться на сделку без каких-либо изменений. ХАМАС должен согласиться не вносить в нее никаких изменений», - сообщил израильский портал Ynet.

Напомним, 4 июля глава «Моссада» приехал в Катар, чтобы обсудить переговоры по Газе. Там он намеревался обсудить вопросы обмена удерживаемых в секторе Газа заложников и прекращение огня в палестинском анклаве.

Для этого он провел встречу с высокопоставленным лицом Государства Катар - главой правительства и МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

План Байдена, озвученный в конце мая, подразумевает трехэтапное прекращение огня, каждый из которых занимает 42 дня.