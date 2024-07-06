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Глава «Моссада» заявил, что ХАМАС должно принять условия Байдена

Глава «Моссада» Барнеа заявил, что для прекращения огня в секторе Газа ХАМАС должно принять условия, озвученные Байденом.
Марина Крижановская 2024-07-06 23:40:30
© Фото: Kobi Gideon Israeli Gpo Globallookpress

Во время встречи в Катаре директор израильской разведки «Моссад» Давид Барнеа сделал заявление о сделке по прекращению огня в секторе Газа.

По его словам, чтобы в этом плане можно было продвинуться, радикальному движению ХАМАС следует прекратить корректировать и принять рамочное соглашение, выдвинутое ранее президентом США  Джо Байденом. Об этом он заявил, находясь на встрече с посредниками по урегулированию ситуации в секторе Газа.

«Послание Израиля: ХАМАС должен согласиться на сделку без каких-либо изменений. ХАМАС должен согласиться не вносить в нее никаких изменений», - сообщил израильский портал Ynet.

Напомним, 4 июля глава «Моссада» приехал в Катар, чтобы обсудить переговоры по Газе. Там он намеревался обсудить вопросы обмена удерживаемых в секторе Газа заложников и прекращение огня в палестинском анклаве.

Для этого он провел встречу с высокопоставленным лицом Государства Катар - главой правительства и МИД Катара шейхом Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.

План Байдена, озвученный в конце мая, подразумевает трехэтапное прекращение огня, каждый из которых занимает 42 дня.

#в стране и мире #МОССАД #Израиль #Джо Байден #сектор Газа #палестина #катар #ЦАХАЛ #ХАМАС #Прекращение огня #палестино-израильский конфликт #мирные переговоры #Давид Барнеа #сделка Байдена
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