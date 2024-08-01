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В ЦАХАЛ подтвердили ликвидацию лидера боевого крыла ХАМАС Мухаммеда Дейфа

Удар был нанесен 13 июля в районе Хан-Юниса. Армия обороны Израиля опубликовала кадры.
Глеб Владовский 2024-08-01 11:41:35
© Фото: IDF © Видео: IDF

В секторе Газа ликвидирован лидер боевого крыла ХАМАС Мухаммед Дейф силами израильтян. Информацию об этом подтвердили в ЦАХАЛ, опубликовав видео.

На кадрах, опубликованных Армией обороны Израиля, видно, как в районе Хан-Юниса происходит взрыв, в результате которого, погиб член радикальной группировки.

Уточняется, что удар был нанесен 13 июля 2024 года авиацией Израиля.

Ранее сообщалось об авиаударах по Бейруту, в результате которого погиб иранский военный советник Милад Беди. Он находился в здании, по которому Армия обороны Израиля нанесла удар.

#Израиль #сектор Газа #ЦАХАЛ #ХАМАС
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