В Белом доме назвали условия прекращения огня в секторе Газа

Режим прекращения огня может возобновиться, если палестинское радикальное движение ХАМАС примет условия сделки, детали которой представил президент США Джо Байден. Об этом заявила 3 июня на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Пресс-секретарь отметила, что «слово за ХАМАС». По ее словам, если оно хочет прекращения огня и облегчения положения мирного населения Газы, то это «в его руках».

Жан-Пьер не прокомментировала выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на совместном заседании обеих палат Конгресса США, которое должно скоро состояться. Она также отказалась от комментария по теме вероятности присутствия Байдена на саммите G7 в Италии.

Ранее 3 июня Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль может приостановить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников. При этом идею прекращения войны он отверг.