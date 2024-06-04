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В Белом доме назвали условия прекращения огня в секторе Газа

По словам Карин Жан-Пьер, ХАМАС надо принять условия сделки, предложенной Байденом.
Мария Зайцева 2024-06-04 02:52:22
© Фото: Khaled Omar XinHua Globallookpress

Режим прекращения огня может возобновиться, если палестинское радикальное движение ХАМАС примет условия сделки, детали которой представил президент США Джо Байден. Об этом заявила 3 июня на брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

Пресс-секретарь отметила, что «слово за ХАМАС». По ее словам, если оно хочет прекращения огня и облегчения положения мирного населения Газы, то это «в его руках».

Жан-Пьер не прокомментировала выступление премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на совместном заседании обеих палат Конгресса США, которое должно скоро состояться. Она также отказалась от комментария по теме вероятности присутствия Байдена на саммите G7 в Италии.

Ранее 3 июня Биньямин Нетаньяху заявил, что Израиль может приостановить боевые действия на 42 дня, чтобы вернуть заложников. При этом идею прекращения войны он отверг.

#в стране и мире #Белый дом #сектор Газа #палестина #ХАМАС #сделка #Прекращение огня #карин жан-пьер
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