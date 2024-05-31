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Байден раскрыл детали новой сделки по прекращению огня в секторе Газа

Новые предложения по перемирию в Газе почти идентичны прежним инициативам ХАМАС.
Ирина Егорова 2024-05-31 22:41:41
© Фото: White Housevia Globallookpress.com, Global Look Press

Президент США Джо Байден озвучил детали предложенной Израилем сделки с ХАМАС. По его словам, план перемирия предусматривает прекращение огня на шесть недель и вывод войск из всех населенных районов анклава.

В администрации американского лидера отметили, что озвученные Израилем предложения являются идентичными тем, которые ранее выдвигал ХАМАС.

«Эта сделка действительно останавливает войну. И она почти идентична собственным предложениям ХАМАС, которые были выдвинуты лишь несколько недель назад»¸ - цитирует ТАСС представителя администрации США.

В ЕС поддержали анонсируемую Байденом сделку между ХАМАС и Израилем. Война должна закончиться, подчеркнул верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель у себя в Х.

Напомним, что посредниками в палестино-израильских переговорах выступают Египет, Катар и США. Ранее тоже выдвигался трехэтапный проект по прекращению огня, рассчитанный на 126 дней.

#Израиль #сектор Газа #байден #перемирие #ХАМАС #Прекращение огня #предложение #план #анклав
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