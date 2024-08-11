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Военкор Поддубный рассказал о моменте своего ранения

По словам журналиста, в машине был огонь, а он в этот момент «отчаянно хотел жить».
Владимир Рубанов 2024-08-11 17:45:19
© Фото: Евгений Поддубный, VK

Военкор Евгений Поддубный дал первое интервью после ранения. Его фрагмент опубликовал журналист ВГТРК Евгений Попов в своем Telegram-канале.

В автомобиль корреспондента в Курской области ударил дрон ВСУ. После этого он загорелся. Поддубный, по его словам, помнит, что в машине был огонь, что по ней стреляли и что в этот момент он «отчаянно хотел жить».

Ранее сообщалось, что после взрыва военкор вышел на дорогу и поймал попутку. Поддубного привезли в Курскую областную больницу с тяжелыми ожогами, черепно-мозговой травмой и травмой лицевого скелета. Оттуда раненого доставили вертолетом в Москву.

Сейчас журналист лечится в НИИ им. Склифосовского. Врачи оценивают его состояние как стабильное.

#в стране и мире #Украина #Курская область #ВСУ #ранение #нии им склифосовского #военкоры #Евгений Поддубный
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