Военкор Поддубный рассказал о моменте своего ранения

Военкор Евгений Поддубный дал первое интервью после ранения. Его фрагмент опубликовал журналист ВГТРК Евгений Попов в своем Telegram-канале.

В автомобиль корреспондента в Курской области ударил дрон ВСУ. После этого он загорелся. Поддубный, по его словам, помнит, что в машине был огонь, что по ней стреляли и что в этот момент он «отчаянно хотел жить».

Ранее сообщалось, что после взрыва военкор вышел на дорогу и поймал попутку. Поддубного привезли в Курскую областную больницу с тяжелыми ожогами, черепно-мозговой травмой и травмой лицевого скелета. Оттуда раненого доставили вертолетом в Москву.

Сейчас журналист лечится в НИИ им. Склифосовского. Врачи оценивают его состояние как стабильное.