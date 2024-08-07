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ВГТРК официально подтвердила, что Поддубный жив

Он находится в тяжелом состоянии. Медики делают все, чтобы сохранить жизнь военкора.
Ирина Егорова 2024-08-07 23:24:35
© Фото: Евгений Поддубный, Вконтакте © Видео: ТРК «Звезда»

Военный корреспондент Евгений Поддубный жив, сообщает ВГТРК.

«Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице», - сказано в сообщении в Telegram-канале.

Состояние журналиста оценивается врачами как тяжелое. Медики делают все, чтобы сохранить жизнь корреспондента.

Информацию о том, что журналист жив подтвердил и корреспондент «Звезды» - сообщается, что Поддубный находится в больнице, к нему пока не пускают.

Ранее о смерти корреспондента ВГТРК Поддубного сообщил депутат Михаил Делягин. Информацию подтверждали военкор Александр Сладков и телеканал НТВ, но официального заявления по поводу его ранения и состояния не было.

Евгений Поддубный освещает ход специальной военной операции на Украине. В последние дни он работал в Курской области.

#Курская область #журналист #ранение #военкор #ВГТРК #Евгений Поддубный
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