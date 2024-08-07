ВГТРК официально подтвердила, что Поддубный жив

Военный корреспондент Евгений Поддубный жив, сообщает ВГТРК.

«Евгений Поддубный ранен в результате атаки украинского дрона в Курской области. Сейчас он находится в областной больнице», - сказано в сообщении в Telegram-канале.

Состояние журналиста оценивается врачами как тяжелое. Медики делают все, чтобы сохранить жизнь корреспондента.

Информацию о том, что журналист жив подтвердил и корреспондент «Звезды» - сообщается, что Поддубный находится в больнице, к нему пока не пускают.

Ранее о смерти корреспондента ВГТРК Поддубного сообщил депутат Михаил Делягин. Информацию подтверждали военкор Александр Сладков и телеканал НТВ, но официального заявления по поводу его ранения и состояния не было.

Евгений Поддубный освещает ход специальной военной операции на Украине. В последние дни он работал в Курской области.