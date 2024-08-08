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Военкора Евгения Поддубного доставили в НИИ имени Склифосовского

Военкор ВГТРК получил ранение 7 августа при атаке ВСУ на его машину в Курской области.
Елизавета Кондрикова 2024-08-08 12:18:11
© Фото: dzdmos, Telegram © Видео: dzdmos, Telegram

Военкора ВГТРК Евгения Поддубного доставили в НИИ имени Склифосовского в Москве на вертолете. Сейчас журналист находится в реанимации, где перепроверят показатели и начнется лечение. Об этом сообщили в пресс-службе Департамента здравоохранения Москвы.

«К оказанию медицинской помощи привлечены мультидисциплинарные команды, в составе которых врачи-травматологи, хирурги, комбустиологи, анестезиологи-реаниматологи и прочие специалисты», - говорится в сообщении департамента в Telegram.

Евгений Поддубный находится в сознании и разговаривал с врачами, спросил у них, каков план действий, пишет Радио Sputnik. Журналист также рассказал, что у него заложены уши и он плохо слышит. Ранее сообщалось,что Поддубный находится в тяжелом состоянии

Военкор ВГТРК получил ранение накануне, 7 августа, при атаке ВСУ на его автомобиль в Курской области. Его доставили в курскую больницу с тяжелым ожогом, черепно-мозговой травмой и травмой лицевого скелета.

#Курская область #ВСУ #ранение #военкор #НИИ имени Склифосовского #Евгений Поддубный
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