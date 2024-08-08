Военкор Евгений Поддубный находится в тяжелом состоянии

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в Курской области, находится в тяжелом состоянии в Курской больнице. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

«Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», - сказал врач.

Позже его транспортируют из Курска в Москву.

Военкор был ранен накануне, 7 августа, в результате атаки украинского беспилотника по машине, в которой он передвигался. Он освещал события на фоне попытки вторжения ВСУ в Курской области.

К данному моменту обеспокоенность атакой, повлекшей ранение военкора, выразили в ООН.