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Военкор Евгений Поддубный находится в тяжелом состоянии

Его доставили в больницу с тяжелым ожогом, черепно-мозговой травмой и травмой лицевого скелета.
Елизавета Кондрикова 2024-08-08 08:30:59
© Фото: Евгений Поддубный, VK

Военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, получивший ранение в Курской области, находится в тяжелом состоянии в Курской больнице. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

«Тяжелое состояние. Там тяжелый ожог, черепно-мозговая травма, травма лицевого скелета», - сказал врач.

Позже его транспортируют из Курска в Москву.

Военкор был ранен накануне, 7 августа, в результате атаки украинского беспилотника по машине, в которой он передвигался. Он освещал события на фоне попытки вторжения ВСУ в Курской области.

К данному моменту обеспокоенность атакой, повлекшей ранение военкора, выразили в ООН. 

#Курская область #ранение #военкор #БПЛА ВСУ #Евгений Поддубный
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