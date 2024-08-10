Военкор Коц сообщил, что состояние Поддубного оценивают как стабильное

Состояние раненого в Курской области журналиста ВГТРК Евгения Поддубного сейчас оценивают как стабильное. Об этом в разговоре с телеканалом «Звезда» сообщил военный корреспондент Александр Коц.

«Состояние стабильное, а конкретики не знаю», - отметил он.

Напомним, в минувшую пятницу директор НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Сергей Петриков сообщил, что Евгений Поддубный находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Сейчас продолжается лечение.

Военкор был ранен 7 августа в результате атаки украинского беспилотника по автомобилю, в которой он передвигался. Евгений Поддубный освещал события на фоне попытки вторжения боевиков в Курской области.