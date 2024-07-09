Экс-главу Сергокалинского района Дагестана арестовали до 5 сентября

Бывшего главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова арестовали до 5 сентября. О принятом решении сообщила руководитель пресс-службы Верховного суда республики Зарема Мамаева.

«Советский районный суд Махачкалы избрал в отношении Магомеда Омарова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на один месяц 27 суток, по 5 сентября 2024 года», - сказала она в беседе с РИА Новости.

Экс-чиновника, уволенного после серии терактов, обвиняют в отмывании денег, полученных преступным путем, а также в мошенничестве.

Напомним, в Дербенте и Махачкале 23 июня группа вооруженных боевиков совершила нападение на пост ДПС, два православных храма и две синагоги. По последним данным, жертвами нападения стали 22 человека, большинство из которых - сотрудники полиции. Более 40 человек пострадали. Многим из них потребовалась медицинская помощь.

Пятерых причастных к терактам боевиков уничтожили, личности бандитов установлены. Один из них оказался сыном бывшего главы Сергокалинского района Дагестана.