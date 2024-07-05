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Меликов объяснил большое число погибших полицейских при терактах

Большое количество жертв среди полицейских в результате терактов в Дагестане вызвано тем, что нападение было совершено подло.
Мария Зайцева 2024-07-05 21:23:09
© Фото: nac.gov.ru

Большое количество погибших полицейских в результате терактов в Дагестане вызвано тем, что боевики совершили нападение подло и скрытно в мирный день. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов на пресс-конференции в Махачкале.

По его словам, о соотношении потерь, то есть пяти ликвидированных боевиков на 20 полицейских, задают вопросы «псевдо-эксперты», которые никогда не держали в руках оружия и не были допущены к коллективным и другим расчетам.

«Нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожидаемым, потому что оно, по сути своей, варварское», - заявил глава Дагестана.

Второй причиной количества жертв Меликов назвал то, что правоохранители «образно говоря, встали в ряд», чтобы не пропустить боевиков. Он напомнил, что большинство погибших оказались сотрудниками нарядов ДПС и ППС.

Глава республики отметил, что именно эти сотрудники оказались первыми на пути подготовленных к нападению боевиков.

«Один наряд вообще был практически расстрелян в тот период, когда осуществлял досмотр транспорта. И своей грудью или спиной, не важно, этот сотрудник закрыл того, чью машину досматривал», - заявил он.

Ранее троих задержанных за подготовку теракта в Дагестане арестовали на два месяца.

#в стране и мире #Теракт #Дагестан #нападение #погибшие #полицейские #Сергей Меликов
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