Меликов объяснил большое число погибших полицейских при терактах

Большое количество погибших полицейских в результате терактов в Дагестане вызвано тем, что боевики совершили нападение подло и скрытно в мирный день. Об этом заявил глава республики Сергей Меликов на пресс-конференции в Махачкале.

По его словам, о соотношении потерь, то есть пяти ликвидированных боевиков на 20 полицейских, задают вопросы «псевдо-эксперты», которые никогда не держали в руках оружия и не были допущены к коллективным и другим расчетам.

«Нападение было подлым, из-за угла, скрытным, в мирный день, и, собственно говоря, неожидаемым, потому что оно, по сути своей, варварское», - заявил глава Дагестана.

Второй причиной количества жертв Меликов назвал то, что правоохранители «образно говоря, встали в ряд», чтобы не пропустить боевиков. Он напомнил, что большинство погибших оказались сотрудниками нарядов ДПС и ППС.

Глава республики отметил, что именно эти сотрудники оказались первыми на пути подготовленных к нападению боевиков.

«Один наряд вообще был практически расстрелян в тот период, когда осуществлял досмотр транспорта. И своей грудью или спиной, не важно, этот сотрудник закрыл того, чью машину досматривал», - заявил он.

Ранее троих задержанных за подготовку теракта в Дагестане арестовали на два месяца.