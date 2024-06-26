В Дербенте простились с отцом Николаем, которого убили террористы

В Дербенте состоялось прощание с отцом Николаем, которого в минувшее воскресенье убили террористы. Священник Николай Дубинин вспоминает его как очень доброго батюшку, для которого каждый прихожанин был важен.

«Если охарактеризовать его очень коротко, то это человек-любовь. Он светился радостью, приветливостью, очень интеллигентный, очень добрый, сосредоточенный на каждом, кто к нему приходил. Для него не было каких-то лишних или посторонних», - рассказал священник.

От отметил, что у погибшего был духовный отец, Петр Сухоносов, который также был священномучеником - в 1999 году его взяли в плен и убили. Таким образом, проступила их духовная связь, которая была между ними.

Протоиерея Николая Котельникова похоронят на территории храма, в котором он прослужил около 45 лет. Ему было 66 лет.

При обстреле церкви от рук боевиков погиб и охранник, его похоронили накануне. Путин ранее наградил протоиерея и охранника орденом Мужества и медалью «За отвагу».

Ранее стало известно, что православная церковь в Дербенте изначально была целью преступников, боевики планировали убийство священника.

Нападения были совершены вечером в воскресенье, 23 июня, в ходе боевых операций были ликвидированы шесть террористов. В результате атаки погибли 20 человек, большинство из них - силовики, еще 46 человек пострадали.