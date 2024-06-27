Организатором терактов в Дагестане назвали сына экс-чиновника Омарова

Преступную группу, которая стоит за терактами в Дагестане 23 июня, создал сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, ранее его отстранили от должности и задержали по статье о мелком хулиганстве. О причастности Омарова-младшего сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

Об этом стало известно в ходе ареста сообщника боевиков, который также состоял в ОПГ. Все ее участники были движимы одними мотивами, сообщает РИА Новости. Сообщник помогал совершать теракт в Дербенте.

Напомним, в ходе терактов в Махачкале и Дербенте погибли 20 человек, в том числе 15 полицейских, еще 46 человек пострадали. Преступники напали на две церкви, две синагоги и пост ДПС. Ранее стало известно, что храм в Дербенте и его настоятель, который погиб от рук террористов, были изначальной целью ОПГ.

Тремя из шести ликвидированных боевиков являются сыновья и племянник Омарова. Вместе с Омаровым-старшим были арестованы братья боевиков по статье «мелкое хулиганство».