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Организатором терактов в Дагестане назвали сына экс-чиновника Омарова

Ранее опознали троих из шести ликвидированных боевиков, ими оказались сыновья и племянник бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, жертвами террористов стали 20 человек.
Елизавета Кондрикова 2024-06-27 22:40:11
© Фото: Aslan Isaev, news.ru Globallookpress

Преступную группу, которая стоит за терактами в Дагестане 23 июня, создал сын бывшего главы Сергокалинского района Магомеда Омарова, ранее его отстранили от должности и задержали по статье о мелком хулиганстве. О причастности Омарова-младшего сообщила пресс-служба Верховного суда республики.

Об этом стало известно в ходе ареста сообщника боевиков, который также состоял в ОПГ. Все ее участники были движимы одними мотивами, сообщает РИА Новости. Сообщник помогал совершать теракт в Дербенте.

Напомним, в ходе терактов в Махачкале и Дербенте погибли 20 человек, в том числе 15 полицейских, еще 46 человек пострадали. Преступники напали на две церкви, две синагоги и пост ДПС. Ранее стало известно, что храм в Дербенте и его настоятель, который погиб от рук террористов, были изначальной целью ОПГ.

Тремя из шести ликвидированных боевиков являются сыновья и племянник Омарова. Вместе с Омаровым-старшим были арестованы братья боевиков по статье «мелкое хулиганство».

#боевики #Дагестан #Махачкала #теракты #Дербент #Сергокалинский район
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