Уволенного после теракта в Дагестане главу района Омарова задержали

Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова повторно задержали по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

«Магомед Омаров был задержан ночью в своем доме в селе Сергокала и (его) сразу увезли в Махачкалу», - указано в сообщении.

По данным следствия, Омаров в сговоре с другими фигурантами дела, пользуясь служебным положением, осуществляли хищение денежных средств в крупном размере в период с 2016 по 2022 года. Подозреваемые похитили около 697 тысяч рублей, используя схему с фиктивным трудоустройством жителей в газету села Сергокала.

Напомним, 23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, при этом погибли 22 человека, еще более 40 были ранены. Сотрудники силовых служб уничтожили пятерых злоумышленников. Также были задержаны и отправлены под стражу шесть сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова по статье «мелкое хулиганство». Сам чиновник ранее тоже был арестован на 10 суток по той же статье.