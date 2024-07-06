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Уволенного после теракта в Дагестане главу района Омарова задержали

Магомед Омаров подозревается в отмывании денег.
Услада Дубинина 2024-07-06 14:15:07
© Фото: Администрация Сергокалинского района

Экс-главу Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова повторно задержали по уголовному делу об отмывании денежных средств в особо крупном размере. Об этом сообщил председатель Общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев в своем Telegram-канале.

«Магомед Омаров был задержан ночью в своем доме в селе Сергокала и (его) сразу увезли в Махачкалу», - указано в сообщении.

По данным следствия, Омаров в сговоре с другими фигурантами дела, пользуясь служебным положением, осуществляли хищение денежных средств в крупном размере в период с 2016 по 2022 года. Подозреваемые похитили около 697 тысяч рублей, используя схему с фиктивным трудоустройством жителей в газету села Сергокала.

Напомним, 23 июня в Дербенте и Махачкале вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС. По последним данным, при этом погибли 22 человека, еще более 40 были ранены. Сотрудники силовых служб уничтожили пятерых злоумышленников. Также были задержаны и отправлены под стражу шесть сыновей бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова по статье «мелкое хулиганство». Сам чиновник ранее тоже был арестован на 10 суток по той же статье.

#в стране и мире #Дагестан #Задержание #Уголовное дело #Магомед Омаров
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