Орбан после встречи с Путиным направил письмо лидерам ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан направил письмо главе Европейского совета Шарлю Мишелю и лидерам стран Евросоюза после переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, в котором подвел итоги встречи. Об этом сообщает украинское издание «Европейская правда» со ссылкой на текст документа.

«В письме премьер-министр Венгрии уверяет, что во время визита он не выдвигал никаких предложений и не высказывал никакого мнения от имени Европейского совета или Европейского союза, а утверждения об обратном беспочвенны», - говорится в публикации.

По словам Орбана, для экономического процветания Европы необходим мир в регионе, а продолжение конфликта может привести к более драматическим событиям на фронте. При этом достижение мирного урегулирования затруднено из-за отсутствия прямого диалога между конфликтующими сторонами, передает Life.

В своем письме Орбан подчеркнул, что в Москве готовы рассмотреть возможность перемирия, в том числе на основе договоренностей, достигнутых в Стамбуле в 2022 году. Однако только при условии, что Киев не будет использовать это время для передислокации и реорганизации войск.

Напомним, на прошлой неделе венгерский премьер находился с визитом в Пекине, Москве и Киеве в рамках «мирной миссии».

По словам Орбана, его переговоры с Путиным продиктованы интересами мира, несмотря на возможные последствия на Западе. Поездка политика в Москву держалась в тайне.