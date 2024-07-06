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Орбан рассказал о тайной подготовке визита в Москву

По его словам, информация стала известна только при запросе на пролет борта через пространство Польши.
Мария Зайцева 2024-07-06 17:54:15
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости

Подготовка визита в Москву держалась в тайне из-за того, что «средства связи под тотальной слежкой больших парней». Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, распоряжение о подготовке визита было «секретно» передано в МИД Будапешта за два дня до поездки.

Он уточнил, что информация стала известно только когда был запрошен пролет борта через пространство Польши.

Ранее Виктор Орбан сообщил, что визит в Москву был продиктован интересами мира и Венгрии, даже несмотря на возможные последствия для себя на Западе. Он отметил, что он ищет самый короткий и самый быстрый путь остановить конфликт на Украине.

#Москва #Россия #Венгрия #Виктор Орбан #Визит
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