Орбан рассказал о тайной подготовке визита в Москву

Подготовка визита в Москву держалась в тайне из-за того, что «средства связи под тотальной слежкой больших парней». Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По его словам, распоряжение о подготовке визита было «секретно» передано в МИД Будапешта за два дня до поездки.

Он уточнил, что информация стала известно только когда был запрошен пролет борта через пространство Польши.

Ранее Виктор Орбан сообщил, что визит в Москву был продиктован интересами мира и Венгрии, даже несмотря на возможные последствия для себя на Западе. Он отметил, что он ищет самый короткий и самый быстрый путь остановить конфликт на Украине.