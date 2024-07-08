Орбан прибыл в Китай для переговоров с Си Цзиньпином

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Китай.

«Мирная миссия 3.0», - написал он на странице в Х с хештегом «Пекин».

В течение дня венгерский премьер встретится с председателем КНР Си Цзиньпинем, сообщил его пресс-секретарь Берталан Хаваши.

Орбан 5 июля прилетел в Москву и провел переговоры с Владимиром Путиным. Позже он сообщил, что на встрече обсуждались три вопроса: имеющиеся на данный момент мирные инициативы, возможное прекращение огня на Украине и мирные переговоры и в какой последовательности их можно провести, а также видение Европы после конфликта.

После визита в Москву венгерский премьер заявил, что его «миссия выполнена», и написал о «продолжении в понедельник». На минувшей неделе он посетил также Азербайджан и Украину.

Венгрия с 1 июля до конца 2024 года стала председателем в Евросоюзе. В ЕС раскритиковали поездки Орбана в Россию и Азербайджан. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни и внимательно следить» за дальнейшими шагами в рамках «миротворческой миссии».