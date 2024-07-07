МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА»
Звезда плюс Смарт ТВ Еженедельник Радио Звезда Армейский стандарт Главкино
МЕДИАГРУППА «ЗВЕЗДА» toggle
logo Эфир Программы Радио
НовостиЭфирТелепрограммаФильмыПрограммыЛица

Сийярто посоветовал «пристегнуть ремни» перед новым этапом «миссии мира» Орбана

Венгерский министр отметил, что Орбан подвергся нападкам со стороны провоенных европейских политиков.
Алексей Курильченко 2024-07-07 13:58:25
© Фото: Marton Monus, dpa, Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на следующей недели продолжит свою работу в рамках «миссии мира». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он также посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни».

«Венгрия, венгерское правительство сделает все, чтобы способствовать прекращению войны по соседству, установлению там мира по соседству и тому, чтобы Европа спустя два с половиной года наконец смогла вырваться из удушающего военного кризиса... миротворческая миссия продолжается и даже усиливается, поэтому я прошу европейских провоенных политиков пристегнуть ремни безопасности и на следующей неделе тоже внимательно следить», - заявил Сийярто в видеообращении на сове странице в Facebook*.

Министр отметил, что провоенные европейские политики раскритиковали действия Орбана, но эти нападки не обескуражили венгерского лидера.

Напомним, что на этой неделе Виктор Орбан совершил поездки в Киев и Москву. В украинской столице он провел переговоры с Владимиром Зеленским, в ходе которых предложил главе киевского режима прекратить огонь. Киев отверг предложение венгерского премьера.

В Москве Орбан провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждались нюансы украинского кризиса, а также двусторонние отношения. Орбан подчеркнул, что его задачей на ближайшие полгода - в это период Венгрия является председателем Совета ЕС - является борьба за мир.

*Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории Российской Федерации.

#в стране и мире #Венгрия #Виктор Орбан #Петер Сийярто #миссия мира
Экспертное мнение и аналитика
Военная приемка
1
Су-30СМ2. Работа в зоне СВО
2
7 дней на ЗАЭС. Часть 2
3
7 дней на ЗАЭС. Часть 1
4
СВО. Трофеи
5
Фрегаты. Гиперзвук. «Циркон»
6
Связь в СВО
7
Россия-Финляндия. Новая граница с НАТО
8
Командный пункт системы ПРО
9
ТОС. Солнцепек. Огнебаты
10
Духовное оружие
Новости Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Экономика и бизнес Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале ЛИЦА Лица телеканала Помним наших коллег О КОМПАНИИ Медиахолдинг «Звезда» Вакансии Партнерам Всероссийский вокальный конкурс «Звезда» Смарт ТВ приложение «Звезда» Киностудия «Звезда» Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Показать контакты

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Главное
Новости
Эфир Поиск и меню 