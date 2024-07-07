Сийярто посоветовал «пристегнуть ремни» перед новым этапом «миссии мира» Орбана

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан на следующей недели продолжит свою работу в рамках «миссии мира». Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он также посоветовал европейским политикам «пристегнуть ремни».

«Венгрия, венгерское правительство сделает все, чтобы способствовать прекращению войны по соседству, установлению там мира по соседству и тому, чтобы Европа спустя два с половиной года наконец смогла вырваться из удушающего военного кризиса... миротворческая миссия продолжается и даже усиливается, поэтому я прошу европейских провоенных политиков пристегнуть ремни безопасности и на следующей неделе тоже внимательно следить», - заявил Сийярто в видеообращении на сове странице в Facebook*.

Министр отметил, что провоенные европейские политики раскритиковали действия Орбана, но эти нападки не обескуражили венгерского лидера.

Напомним, что на этой неделе Виктор Орбан совершил поездки в Киев и Москву. В украинской столице он провел переговоры с Владимиром Зеленским, в ходе которых предложил главе киевского режима прекратить огонь. Киев отверг предложение венгерского премьера.

В Москве Орбан провел переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, в ходе которых обсуждались нюансы украинского кризиса, а также двусторонние отношения. Орбан подчеркнул, что его задачей на ближайшие полгода - в это период Венгрия является председателем Совета ЕС - является борьба за мир.

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