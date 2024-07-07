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Российские летчики выработали тактику боя против F-16

Военнослужащие давно изучили особенности американского истребителя, знают его сильные и слабые стороны.
Алексей Курильченко 2024-07-07 14:36:25
© Фото: ТРК «Звезда», Presidential Office of Ukraine, Globallookpress © Видео: ТРК «Звезда»

У американских истребителей F-16, если они будут поставлены киевскому режиму, нет никаких шансов в бою против российских самолетов. Об этом в программе «Военная приемка» рассказали члены истребительной группы Су-30СМ.

«Появятся и ладно. Будет новая цель, какая разница. Мы даже, наверное, ждем, когда появятся», - рассказал штурман самолета Су-30СМ.

Российские летчики давно изучили особенности F-16 и выработали тактику боя против него.

«По большому счету его аэродинамические характеристики не изменились. Он тот же самый однодвигательный самолет. Мы знаем его сильные и слабые стороны. И при встрече с ним в ближнем воздушном бою будем загонять в те условия, в которых мы королевичи, а он никто»,- рассказал заместитель командира специальной истребительной группы.

Все пилоты - как новички, так и опытные - регулярно проводят занятия, чтобы просчитать все возможные варианты и выработать правильную тактику боя против любого противника - в том числе и против американских самолетов.

«Мы прекрасно понимаем, что действовать они будут хитро, делать засады, какие-то подлости. Но наш самолет во всем превосходит F-16 - и по маневренным характеристикам, и по вооружению. Прицельный комплекс у нас совершеннее, современнее. Так что я думаю, что проблем не должно возникнуть. Мы давно готовимся к встрече с этими самолетами, изучаем, уже разработаны тактические приемы. Мы готовы», - рассказал командир специальной истребительной группы.

Напомним, что Запад уже долгое время грозит поставить Украине истребители F-16 американского производства. Так, Нидерланды намерены передать «в ближайшее время» киевскому режиму 24 самолета. Параллельно ведется подготовка украинских пилотов - их более 12 человек. Часть самолетов разместят на территории Украины, часть - за границей.

#истребители #Су-30СМ #Военная приемка #F-16 #наш эксклюзив
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