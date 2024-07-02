Пентагон рассказал о числе обучающихся пилотированию F-16 украинцев

Более 12 украинцев проходят обучение по пилотированию истребителей F-16. Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Сейчас более дюжины пилотов обучаются в США и Дании на F-16», - рассказал Райдер.

Представитель Министерства обороны США добавил, что «предстоит еще много работы».

Он отметил, что некоторые пилоты уже закончили курс обучения в США и были направлены в Европу для продолжения.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина в ближайшее время может получить от страны истребители F-16.