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Пентагон рассказал о числе обучающихся пилотированию F-16 украинцев

Более дюжины украинцев проходят обучение по пилотированию F-16.
Мария Зайцева 2024-07-02 21:45:27
© Фото: defense.gov

Более 12 украинцев проходят обучение по пилотированию истребителей F-16. Об этом на брифинге заявил представитель Пентагона Патрик Райдер.

«Сейчас более дюжины пилотов обучаются в США и Дании на F-16», - рассказал Райдер.

Представитель Министерства обороны США добавил, что «предстоит еще много работы».

Он отметил, что некоторые пилоты уже закончили курс обучения в США и были направлены в Европу для продолжения.

Ранее министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен заявила, что Украина в ближайшее время может получить от страны истребители F-16.

#в стране и мире #Украина #сша #Европа #Пентагон #F-16 #обучение #пилотирование
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