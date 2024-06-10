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Украина разместит часть полученных истребителей F-16 за границей

Предполагается, что самолеты будут храниться на авиабазах европейских стран.
Сергей Лебедев 2024-06-10 13:26:19
© Фото: Presidential Office of Ukraine, Globallookpress

Украина собирается разместить часть полученных истребителей F-16 за границей. Об этом заявил начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов, сообщает RT. По его словам, это необходимо для того, чтобы самолеты не стали мишенями.

«Есть определенное количество самолетов, которые будут храниться на безопасных авиабазах», - сказал Голубцов.

Напомним, ранее сообщалось, что в августе текущего года завершат программу подготовки украинские летчики, которые проходят обучение управлению истребителями F-16 в США. Передачу этих самолетов Киеву готовят несколько стран Европы, в том числе Дания и Нидерланды.

Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров уже заявил, что Москва будет считать передачу Киеву истребителей F-16 как «преднамеренное сигнальное действие НАТО в ядерной сфере». По его словам, поставка самолетов не изменит положения на линии боевого соприкосновения. ВС РФ будут уничтожать F-16 на Украине так же, как и любое другое вооружение с Запада.

#в стране и мире #самолеты #истребители #Украина #НАТО #Киев #F-16
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