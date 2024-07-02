Власти Нидерландов одобрили передачу Украине 24 истребителей F-16

Украина в ближайшее время может получить от Нидерландов истребители F-16. Об этом заявила министр обороны Кайса Оллонгрен, которая вскоре покинет свой пост.

Уточняется, что власти разрешили экспорт 24 таких самолетов, выдав соответствующий документ. Первые истребители скоро окажутся на Украине.

«19 июня министр внешней торговли и сотрудничества в целях развития выдал разрешение на экспорт 24 самолетов F-16 и семи авиационных двигателей F-16. Нидерланды скоро поставят первые F-16 на Украину», - приводит РИА Новости письмо главы минобороны в адрес Палаты представителей Нидерландов.

Прежде оборонное ведомство этой европейской страны сообщало, что первую партию машин киевскому режиму поставят после лета.

При этом 24 июня стало известно, что Дания прекратит обучение украинских пилотов на F-16. Министр обороны Троэлс Лунд Поульсен заявил, что после 2024 года его страна прекратит обучение.