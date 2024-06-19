В Белом доме заявили, что истребители F-16 разместят на Украине

Передаваемые Киеву истребители F-16 будет размещены на Украине. Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

«План заключается в том, чтобы разместить F-16 на Украине. И в двустороннем договоре о безопасности, который подписали президент (США Джо Байден - Прим. ред. ) и... Зеленский, этот момент подтверждается», - цитирует РИА Новости Салливана со ссылкой на телеканал PBS.

Ранее бывший офицер армии США Скотт Беннет рассказал, что американские заявления о передаче истребителей F-16 Украине являются блефом. Он считает, что Киев не имеет подготовленных летчиков для управления этими самолетами.

До этого начальник авиации командования Воздушных сил ВСУ Сергей Голубцов заявил, что часть полученных истребителей F-16 будут размещены за границей. По его словам это необходимо для того, чтобы самолеты не стали мишенями российских вооруженных сил.