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Партия Марин Ле Пен победила в первом туре парламентских выборов во Франции

В первом туре парламентских выборов во Франции победу одержала правая партия «Национальное объединение».
Услада Дубинина 2024-07-01 09:11:30
© Фото: Panoramic, Keystone Press Agency, Globallookpress

Партия «Национальное объединение» стала лидером по количеству голосов в первом туре парламентских выборов во Франции, за нее проголосовали 34,2% граждан. Предварительные итоги выборов обнародовало Министерство внутренних дел Франции. 

По данным ведомства, второе место заняла коалиция левых партий «Новый народный фронт» с 29,1% голосов. Политическая коалиция «Вместе за республику» президента Франции Эммануэля Макрона осталась на третьем месте с 21,5% голосов.

Ранее пресс-секретарь Социалистической партии Франции Пьер Жуве рассказал о «тяжелом» поражении Макрона в парламентских выборах. Блок президента Франции практически уничтожен, заявила лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен.

#Франция #эммануэль макрон #Марин Ле Пен #Парламент
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