Партия Марин Ле Пен победила в первом туре парламентских выборов во Франции

Партия «Национальное объединение» стала лидером по количеству голосов в первом туре парламентских выборов во Франции, за нее проголосовали 34,2% граждан. Предварительные итоги выборов обнародовало Министерство внутренних дел Франции.

По данным ведомства, второе место заняла коалиция левых партий «Новый народный фронт» с 29,1% голосов. Политическая коалиция «Вместе за республику» президента Франции Эммануэля Макрона осталась на третьем месте с 21,5% голосов.

Ранее пресс-секретарь Социалистической партии Франции Пьер Жуве рассказал о «тяжелом» поражении Макрона в парламентских выборах. Блок президента Франции практически уничтожен, заявила лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен.