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Байден назвал усталость от зарубежных поездок причиной провала на дебатах

По его словам, из-за этого он едва не заснул на сцене.
Глеб Владовский 2024-07-03 02:27:22
© Фото: CNN XinHua Globallookpress

Президент США Джо Байден заявил, что вызванная международными поездками усталость не позволила ему успешно выступить на теледебатах с Дональдом Трампом. Соответствующее заявление он сделал на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в штате Вирджиния.

«Я решил немного попутешествовать по миру незадолго до дебатов. Я не послушал своих помощников и чуть не уснул на сцене», - объяснился американский лидер.

В Белом доме это заявление назвали «объяснением, а не оправданием», передает ТАСС.

Напомним, что 28 июня в штате Атланта прошли первые телевизионные дебаты Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Отмечается, что члены Демократической партии США выразили обеспокоенность выступлением действующего американского лидера. 

#в стране и мире #сша #Дональд Трамп #Джо Байден #теледебаты
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