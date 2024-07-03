Байден назвал усталость от зарубежных поездок причиной провала на дебатах

Президент США Джо Байден заявил, что вызванная международными поездками усталость не позволила ему успешно выступить на теледебатах с Дональдом Трампом. Соответствующее заявление он сделал на мероприятии по сбору средств на свою избирательную кампанию в штате Вирджиния.

«Я решил немного попутешествовать по миру незадолго до дебатов. Я не послушал своих помощников и чуть не уснул на сцене», - объяснился американский лидер.

В Белом доме это заявление назвали «объяснением, а не оправданием», передает ТАСС.

Напомним, что 28 июня в штате Атланта прошли первые телевизионные дебаты Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Отмечается, что члены Демократической партии США выразили обеспокоенность выступлением действующего американского лидера.