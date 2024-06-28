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Штаб Трампа объявил его победителем дебатов еще до финальной речи

Дебаты двух кандидатов в президенты США продлились 90 минут, за это время Дональд Трамп и Джо Байден ответили на самые острые вопросы.
Ян Брацкий 2024-06-28 06:19:55
© Фото: CNPAdMedia Global Look Press

Предвыборный штаб экс-президента США Дональда Трампа заявил, что он выиграл дебаты с Джо Байденом еще до того, как кандидаты на высший пост в стране сделали свои заключительные заявления.

Предвыборные дебаты в США состоялись минувшей ночью в Атланте. Впервые за много лет кандидаты в президенты выступали в пустой аудитории, в которой не было зрителей.

Трамп и Байден говорили об экономике, утраченном престиже США в мире, обсуждали конфликт на Украине. Дональд Трамп в очередной раз заявил, что в случае своего избрания президентом урегулирует его еще до официального вступления в должность.

Джо Байден парировал нападки оппонента, заявляя об упадке экономики, которая досталась ему «в наследство» от Трампа. С его слов, за время пандемии коронавируса уровень безработицы в стране увеличился на 15%.

#сша #Выборы #дебаты #Дональд Трамп #Белый дом #Джо Байден
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