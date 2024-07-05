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В Братиславе восхитились визитами Орбана в Москву и Киев

Словацкий премьер отметил решимость венгерского коллеги в поисках мирного решения.
Глеб Владовский 2024-07-05 23:27:19
© Фото: Panoramic Keystone Press Agency Globallookpress

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выразил восхищение решением своего коллеги из Венгрии Виктора Орбана посетить и Киев, и Москву. Соответствующее заявление он сделал на мероприятии по случаю Дня святых Кирилла и Мефодия.

«Если бы мое состояние здоровья позволяло, я был бы рад к нему присоединиться. Переговоров о мире никогда не бывает много», - приводит его слова РИА Новости.

Фицо также отметил, что Орбан не колебался с этим решением.

Напомним, что 2 июля венгерский премьер прибыл в Киев для обсуждения мира на Украине. В ходе переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским он выступил с предложением прекратить огонь для проведения переговоров. Однако Киев эту инициативу не одобрил.

Затем, 5 июля Орбан посетил Москву, чтобы провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным. Отмечается, что в ходе своего визита, премьер заявил, что борьба за мир - главная задача на ближайшие полгода европейского председательства страны. 

#Россия #в стране и мире #Украина #Виктор Орбан #Роберт Фицо
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