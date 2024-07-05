Орбан назвал борьбу за мир главной задачей в ближайшие полгода

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ближайшие полгода европейского председательства страны будут посвящены борьбе за мир. Об этом он сообщил в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Главной задачей на предстоящие полгода нашего европредседательства мы считаем борьбу за мир», - сказал премьер-министр Венгрии.

Орбан отметил, что особенностью встречи с президентом России Владимиром Путиным стало то, что она прошла во время военного конфликта. Он дополнил, что на данный момент Европе очень нужен мир.

«Для Европы мир - это самое важное», - заявил премьер-министр.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия воспринимает визит Орбана в Москву как попытку восстановить диалог с Европейским союзом и придать ему дополнительный импульс.