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Орбан назвал борьбу за мир главной задачей в ближайшие полгода

Виктор Орбан заявил, что главной задачей в предстоящие полгода европейского председательства страны станет борьба за мир.
Мария Зайцева 2024-07-05 17:09:27
© Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Видео: ТРК «Звезда»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что ближайшие полгода европейского председательства страны будут посвящены борьбе за мир. Об этом он сообщил в ходе заявления для прессы по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

«Главной задачей на предстоящие полгода нашего европредседательства мы считаем борьбу за мир», - сказал премьер-министр Венгрии.

Орбан отметил, что особенностью встречи с президентом России Владимиром Путиным стало то, что она прошла во время военного конфликта. Он дополнил, что на данный момент Европе очень нужен мир.

«Для Европы мир - это самое важное», - заявил премьер-министр.

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия воспринимает визит Орбана в Москву как попытку восстановить диалог с Европейским союзом и придать ему дополнительный импульс.

#Россия #евросоюз #Владимир Путин #переговоры #Виктор Орбан #премьер-министр венгрии
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