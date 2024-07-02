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Украина отвергла предложение Орбана о прекращении огня

Замглавы офиса Зеленского Игорь Жовква заявил, что подобные предложения не могут рассматриваться в отрыве от других аспектов урегулирования.
Игнат Далакян 2024-07-02 18:51:22
© Фото: Kirill Chubotin, Keystone Press Agency, Globallookpress

Заместитель главы офиса президента Украины Игорь Жовква заявил, что Киев выслушал предложение премьера Венгрии Виктора Орбана о прекращении огня, однако считает, что такие инициативы нельзя рассматривать в отрыве от других аспектов урегулирования.

«Позиция Украины довольно четкая, понятная и известная... Дело в том, что такие процессы (прекращение огня. - Прим. ред.) не могут рассматриваться в отрыве», - цитирует ТАСС Жовкву, который выступил в эфире украинского телемарафона.

Замглавы офиса украинского президента добавил, что позиция Украины заключается в том, чтобы добиваться урегулирования путем так называемых саммитов мира, инициированных Киевом.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан попросил Зеленского прекратить огонь для мирных переговоров. По мнению венгерского главы правительства, прекращение огня ускорит мирные переговоры между странами.

#Украина #Виктор Орбан #Прекращение огня #мирное урегулирование
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