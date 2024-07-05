Виктор Орбан прибыл в Москву на встречу с Путиным

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Москву, где встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом заявил его пресс-секретарь Берталан Хаваши.

«В рамках своей миротворческой миссии премьер-министр Виктор Орбан прибыл в Москву. Глава правительства встретится с президентом России Владимиром Путиным», - заявил Хаваши агентству MTI.

Ранее ряд западных СМИ, в том числе Euronews и Financial Times, сообщили о том, что Орбан якобы совершит визит в Москву. Утверждалось, что это должно произойти 5 июля. Венгерский премьер в эфире радио Kossuth не подтвердил данные утверждения. Глава евродипломатии Жозеп Боррель заявил, что у Орбана нет мандата, который позволял бы ему совершать официальные визиты в Россию от лица Евросоюза, где с июля Венгрия является председателем.