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Орбан прибыл в Киев для обсуждения мира на Украине

Венгерский премьер впервые с начала СВО посетил украинскую столицу.
Алексей Курильченко 2024-07-02 10:15:34
© Фото: IMAGO, Didier Lebrun, Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан утром 2 июля прибыл в Киев, где проведет переговоры с Владимиром Зеленским. Это первый визит венгерского премьера с начала специальной военной операции.

Главной темой переговоров заявлена «возможность достижения мира на Украине». Как заявил пресс-секретарь главы венгерского правительства Берталан Хаваши, на повестке переговоров также стоит вопрос двусторонних отношений Венгрии и Украины.

До переговоров Орбан и Зеленский встречались в Аргентине на церемонии инаугурации президента, а также на полях саммита ЕС в Брюсселе. Однако обе встречи длились недолго - премьер Венгрии и глава киевского режима лишь обменялись парой слов. Зеленский предлагал Орбану встретиться в ходе международной конференции по Украине в Швейцарии, но тот отказался.

Орбан - один из немногих европейских лидеров, выступающих против военного финансирования Украины. Так, политик критиковал идею о выдаче Киеву кредита на 40 миллиардов долларов. Премьер также негативно высказывался и о возможном введении войск НАТО на украинскую землю.

#Украина #Владимир Зеленский #переговоры #Виктор Орбан
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